Самарские инженеры создали модернизированного подводного робо-окуня

Внешне робот остаётся таким же — рыба длиной почти 1 метр с хвостовым плавником, который движется, как у настоящего окуня. Сейчас создаётся опытный образец с современной электроникой и потоковой передачей видео оператору.

Модернизированный «Окунь» умеет быстро всплывать и погружаться, меняя угол обзора видеокамеры. Робот выполнен из 3D-пластика, хвост сделан из полиуретана, а движения обеспечиваются сервоприводом и искусственными «сухожилиями».

«Окунь» оснащён алгоритмами искусственного интеллекта и нейросетями, благодаря чему может самостоятельно ориентироваться под водой и распознавать цели. В будущем робот сможет использоваться для экологического мониторинга, патрулирования прибрежных зон, поисково-спасательных операций.

Испытания модернизированного беспилотника планируются в этом году.