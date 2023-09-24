Самарские учёные помогут перевести российские самолеты на экотопливо

В Самарском университете разработали программу, которая поможет российской авиации перейти на экологически чистое топливо. Этот программный комплекс, созданный на основе системы «АСТРА,», позволит оценить, как изменятся характеристики самолёта при использовании различных видов биотоплива. В результате анализа, программа выдаст заключение о целесообразности использования экотоплива на данном самолёте.

На данный момент в программе учтены параметры биотоплива из биосырья, но в планах добавить синтетическое топливо, экотопливо из вторичных ресурсов и сжиженное авиационное топливо. Несмотря на то, что стоимость биотоплива пока высока, её тенденция к снижению и увеличению производства говорит о том, что в будущем оно может вытеснить традиционный керосин в авиации.

Следует отметить, что уже в 2027 году Международная организация гражданской авиации (ИКАО) планирует ввести обязательные стандарты для стимулирования авиаперевозчиков использовать экологически чистые виды топлива. Авиакомпании, не использующие экотопливо, будут обязаны выплачивать компенсации. Эти платежи оцениваются примерно в 2 миллиарда евро только за 2027 год.