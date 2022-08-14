Самая беспокойная соседняя звезда потускнела. Учёные знают причину

Исследователи проявляют интерес к Бетельгейзе потому, что звезда приближается к концу своей жизни. Она относительно скоро взорвётся сверхновой, видимой с Земли.

В конце 2019 года Бетельгейзе начала тускнеть. К февралю 2020 года она потеряла две трети своей нормальной светимости, наблюдаемой с Земли. Астрономы, изучающие странное потускнение, пришли к выводу, что звезда всё же не скоро станет сверхновой, а гигантское пылевое облако затенило её.

Само пылевое облако было результатом огромного выброса с поверхности Бетельгейзе. «Мы никогда раньше не видели выброс огромной массы на поверхность звезды. Мы остались с чем-то, чего мы не совсем понимаем. Это совершенно новое явление, которое мы можем наблюдать напрямую и видеть детали поверхности с помощью Хаббла. Мы наблюдаем звёздную эволюцию в реальном времени», — рассказали учёные.

Процесс выброса можно увидеть ниже: