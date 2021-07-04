Самая большая в истории комета приблизится к Земле

Наука и технологии
Сегодня в 14:10
Самая большая в истории комета приблизится к Землепридётся подождать 10 лет
Новое исследование показало, что в 2031 году земляне смогут увидеть самую большую комету. Её диаметр составляет около 200 км.
Комету обнаружили астрономы из Университета штата Пенсильвания. В этом помог анализ данных, собранных большим телескопом в Чили. Комету назвали Bernardinelli-Bernstein в честь учёных, которые её открыли.
На базе того, как комета отражает свет, её размер оценили в 100-200 км. Этот объект в тысячу раз массивнее, чем типичные кометы. Сейчас Bernardinelli-Bernstein находится внутри орбиты Нептуна. В течение десяти лет комета сместится во внутреннюю часть Солнечной системы. В 2031 году земляне смогут «поймать» объект даже в небольшие телескопы.
Кометой называют небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по вытянутой орбите. При приближении к звезде такие объекты образуют кому и иногда хвост из газа и пыли.