Самая древняя экосистема Земли существовала 4,2 миллиарда лет назад

Международная группа исследователей сосредоточилась на последнем универсальном общем предке (LUCA), общем предке всех современных форм жизни, включая археи, бактерии и эукариоты. LUCA обладал основными биохимическими и молекулярными признаками, присущими всем живым организмам, такими как способность синтезировать белки с использованием одних и тех же аминокислот, производить АТФ для получения энергии, а также содержать ДНК, РНК и рибосомы.

Сравнив геномы современных видов и подсчитав количество мутаций, произошедших со времен LUCA, ученые смогли оценить скорость мутаций и сделать вывод о периоде существования LUCA. Это привело к открытию, что LUCA жили 4,2 миллиарда лет назад.

Дальнейший анализ позволил исследователям реконструировать биологию LUCA, показав, что это был сложный организм, похожий на современных прокариот. Примечательно, что у LUCA была ранняя иммунная система, способная вступить в биологическую гонку вооружений с уже существовавшими вирусами.

Хотя LUCA является общим предком всех современных организмов, он сосуществовал с другими микроорганизмами, такими как метаногены, которые могли перерабатывать его метаболические отходы, образуя раннюю пищевую цепь.