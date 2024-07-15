Наука и технологии
Опубликовано 15 июля 2024, 04:30
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Самая древняя экосистема Земли существовала 4,2 миллиарда лет назад

Показало исследование
Исследование, проведенное учеными из Бристольского университета, показало существование самой древней экосистемы Земли, датируемой 4,2 миллиарда лет назад, пишет Лента.ру. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution, свидетельствуют о том, что жизнь на Земле зародилась всего через 400 миллионов лет после образования планеты.
Самая древняя экосистема Земли существовала 4,2 миллиарда лет назад
© Ferra

Международная группа исследователей сосредоточилась на последнем универсальном общем предке (LUCA), общем предке всех современных форм жизни, включая археи, бактерии и эукариоты. LUCA обладал основными биохимическими и молекулярными признаками, присущими всем живым организмам, такими как способность синтезировать белки с использованием одних и тех же аминокислот, производить АТФ для получения энергии, а также содержать ДНК, РНК и рибосомы.

Сравнив геномы современных видов и подсчитав количество мутаций, произошедших со времен LUCA, ученые смогли оценить скорость мутаций и сделать вывод о периоде существования LUCA. Это привело к открытию, что LUCA жили 4,2 миллиарда лет назад.

Дальнейший анализ позволил исследователям реконструировать биологию LUCA, показав, что это был сложный организм, похожий на современных прокариот. Примечательно, что у LUCA была ранняя иммунная система, способная вступить в биологическую гонку вооружений с уже существовавшими вирусами.

Хотя LUCA является общим предком всех современных организмов, он сосуществовал с другими микроорганизмами, такими как метаногены, которые могли перерабатывать его метаболические отходы, образуя раннюю пищевую цепь.