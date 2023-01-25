Самая смертоносная вспышка птичьего гриппа в истории США затянулась

С тех пор как высокопатогенный птичий грипп A(H5N1) был впервые обнаружен у американских птиц в январе 2022 года, цена на упаковку из дюжины яиц выросла с примерно $1,79 в декабре 2021 года до $4,25 в декабре 2022 года, согласно данным Бюро статистики труда США. Представитель таможенной и пограничной службы США сообщил, что жители приграничного Эль-Пасо покупают яйца в Мексике, потому что так "значительно дешевле".

Вирус A(H5N1) был обнаружен у диких птиц в 50 штатах, а 47 штатов сообщили о вспышках заболевания на птицефабриках. Ars Technica отмечает, что это самая продолжительная вспышка птичьего гриппа в истории США, а с 57 млн погибших птиц в 47 штатах она стала самой смертоносной, превзойдя предыдущий рекорд.

В ходе нынешней вспышки Центр контроля заболеваний отследил более 5 000 человек, контактировавших с зараженными птицами, но обнаружил только один случай птичьего гриппа у человека. У человека были легкие симптомы, и он выздоровел.

Вирусологи и эпидемиологи опасаются, что вирусы гриппа, такие как птичий грипп, могут мутировать и рекомбинировать в вирус, заражающий человека и обладающий пандемическим потенциалом.