Самая желанная вакансия — «глава отдела ИИ». Но никто не знает, чем он занимается

Самая желанная вакансия — «глава отдела ИИ». Но никто не знает, чем он занимаетсяПотому что она охватывает множество сфер
Гонка за внедрением искусственного интеллекта (ИИ) приводит к переменам в сфере занятости, и самой популярной новой должностью становится «руководитель отдела ИИ». Однако эта роль еще только формируется, и ее параметры пока не ясны, передает Vox.
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Эта должность сегодня становится все более популярной в различных отраслях. За последние пять лет число вакансий на руководителей в области ИИ увеличилось в три раза. Однако некоторые компании сомневаются в том, должны ли возглавить отдел ветераны ИИ или те, кто знаком с потребительскими продуктами ИИ.
Эта должность не ограничивается технологическими компаниями, поскольку руководители в области ИИ требуются представителям всех отраслей, включая банковский сектор, технологический сектор, производство и государственные учреждения. Зачастую на эту должность берут уже состоявшихся технологических лидеров, но она также привлекает специалистов из нетехнологических сфер, таких как бизнес и маркетинг.
Эксперты считают, что роль руководителя отдела ИИ останется в будущем, поскольку ИИ имеет трансформационный характер и потенциал прибыльности. Их обязанности распространяются на различные сферы деятельности - от подбора персонала до продаж и разработки программного обеспечения, именно поэтому составить полные требования для этой профессии так тяжело.