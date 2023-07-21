Самая желанная вакансия — «глава отдела ИИ». Но никто не знает, чем он занимается

Эта должность сегодня становится все более популярной в различных отраслях. За последние пять лет число вакансий на руководителей в области ИИ увеличилось в три раза. Однако некоторые компании сомневаются в том, должны ли возглавить отдел ветераны ИИ или те, кто знаком с потребительскими продуктами ИИ.

Эта должность не ограничивается технологическими компаниями, поскольку руководители в области ИИ требуются представителям всех отраслей, включая банковский сектор, технологический сектор, производство и государственные учреждения. Зачастую на эту должность берут уже состоявшихся технологических лидеров, но она также привлекает специалистов из нетехнологических сфер, таких как бизнес и маркетинг.

Эксперты считают, что роль руководителя отдела ИИ останется в будущем, поскольку ИИ имеет трансформационный характер и потенциал прибыльности. Их обязанности распространяются на различные сферы деятельности - от подбора персонала до продаж и разработки программного обеспечения, именно поэтому составить полные требования для этой профессии так тяжело.