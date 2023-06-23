Сами не справляются? Власти США обратились к волонтерам для регулировки ИИ

Джина Раймондо, министр торговли США, объявила, что Национальный институт стандартов и технологий (NIST) запускает общественную рабочую группу, ориентированную на технологии ИИ, которые могут создавать контент, такой как текст, изображения, видео, музыка и код.

Группа будет сотрудничать через рабочее пространство в Интернете и состоять из добровольцев из различных секторов с техническим опытом.

Конечная цель проекта - изучить, как генеративный ИИ может решить такие важные проблемы, как здравоохранение, изменение климата и охрана окружающей среды.