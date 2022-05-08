Самое большое скопление токсичного микропластика обнаружено в Европе

По оценкам ученых из Университета Кардиффа, ежегодно на почвы Европы вносится от 31 000 до 42 000 тонн микропластика (или 86 - 710 триллионов микропластических частиц), что соответствует концентрации микропластика, обнаруженной в поверхностных водах океана.

Было показано, что наибольшее количество микропластикового загрязнения почвы наблюдается в Великобритании, где на квадратный метр сельскохозяйственных угодий приходится 500-1000 микропластиковых частиц в год, за которой следуют Испания, Португалия и Германия.

Осадок сточных вод широко используется на сельскохозяйственных землях в качестве устойчивого и возобновляемого источника удобрений во всех европейских странах, отчасти благодаря директивам ЕС, которые способствуют отводу осадка сточных вод от захоронения на свалках и сжигания и направлению его на производство энергии и в сельское хозяйство.

Микропластик, попавший на сельскохозяйственные угодья, в конечном итоге будет перенесен обратно в естественный водоток посредством поверхностного стока или инфильтрации в грунтовые воды.

Микропластик размером менее 5 мм представляет собой значительную угрозу для дикой природы, поскольку он легко проглатывается и может переносить загрязняющие вещества, токсичные химикаты и опасные патогены, потенциально влияя на всю пищевую цепочку.