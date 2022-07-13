Самое время: в России начались испытания новой вакцины от оспы

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Самое время: в России начались испытания новой вакцины от оспыВ единственном научном центре со штаммом вируса оспы
На фоне новостей о том, что в России впервые выявили случай заражения оспой обезьян, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус рассказал, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологий “Вектор” начал тестировать новую векторную вакцину против оспы, о чем сообщают “Известия”.
Сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, это только «Вектор». И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую
Андрей Продеус
Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области
И что самое важное, он заявил, что вакцина находится уже “чуть ли не на третьей фазе клинических испытаний”.