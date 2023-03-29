Самолет-заправщик Airbus превратили в пункт управления беспилотниками

Технология под названием Auto'Mate была разработана компанией Airbus UpNext в сотрудничестве с Германией, Испанией и Францией и направлена на автоматизацию процесса дозаправки, чтобы снизить усталость экипажа, человеческие ошибки и затраты на обучение, а также повысить эффективность.

Во время шестичасового испытания управление беспилотниками передавалось с наземной станции на танкер, а затем направлялось с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов совместного управления. Беспилотники были доставлены на расстояние 45 м от танкера в надлежащее положение для дозаправки. Автономная система контролировала относительную навигацию летательных аппаратов, обеспечивала связь между ними и осуществляла тонкое управление, чтобы избежать столкновений и других проблем.

На конец года запланирована вторая серия испытаний с использованием навигационных датчиков на основе искусственного интеллекта и усовершенствованных алгоритмов и с участием еще двух беспилотников.