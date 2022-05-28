Самолетам Boeing и Airbus российских авиакомпаний запретили полеты над Китаем

Как объясняет издание, еще в мае Китай попросил все авиакомпании актуализировать электронные досье, где содержатся сведения о самолетах, собственниках авиакомпаний, договорах на наземное обслуживание. Как отмечает источник издания, эта процедура является стандартной. Но недавно в Китае в нее были внесены корректировки.

При этом наши перевозчики это досье обновили. Но тут произошла “заминочка” – власти Китая запросили данные, которые бы подтвердили, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Как сообщили источники, таких документов авиакомпании представить не смогли. Что и привело к тому, что “китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах”.