Спутниковый сигнал внезапно перестал работать, и это продолжалось до тех пор, пока британский самолёт не улетел от российского воздушного пространства на достаточное удаление. После этого британские и мировые СМИ обвинили Россию в «глушении» зарубежных самолётов.

Но всё же канал ITV объяснил, почему якобы российские РЭБ так легко подавили сигнал британского ведомственного самолёта. Выяснилось, что виной этому экономия, начатая при бывшем министре обороны Соединённого Королевства Бене Уоллесе.

Он урезал финансирование ведомства, включая служебные самолёты, сэкономив несколько сотен млн фунтов стерлингов. Таким образом на самолётах не оказалось систем защиты от помех связи и радиообмена.

Уточняется, что экономию начал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он прекратил использование спецсистем для защиты ведомственных самолётов от помех в рамках мер по экономии расходов. А Уоллес рассчитывал приобрести подержанные военные самолёты с установленной защитой. Но этого не случилось, были куплены два новых бизнес-джета без систем защиты.