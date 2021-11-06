Самолёт поймал беспилотник в полёте. Как это выглядело

Наука и технологии
Сегодня в 13:45
1 мин.
Самолёт поймал беспилотник в полёте. Как это выгляделоЕсть видео
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны провело испытания беспилотника Х-61 Gremlins. Его поймал в полёте специально оборудованный самолёт C-130 Hercules.
C-130 взял дрон в воздухе и поднял его на борт. Дело в том, что Gremlins — это многоразовые беспилотники для разведки. Удары они, впрочем, тоже могут наносить.
Стоит отметить, что это первое удачное испытание с дронами. Ранее были несколько попыток поймать беспилотник в полёте, но они завершились неудачей. Специалисты рассказывали, что «каждый раз были в нескольких дюймах от соединения».
Ещё одно преимущество Gremlins — способность атаковать роем. При этом каждый аппарат может нести свою нагрузку — разведывательное оборудование или аппаратуру для электронного подавления.
Отметим, что дроны можно возвращать на землю и с помощью парашюта. Однако возможность воздушного старта и возвращения расширяет оперативные возможности беспилотников.
Источник: Российская газета