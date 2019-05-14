Самолёт Путина охраняют шесть истребителей

Президентский самолёт летел в Государственный лётно-испытательный центр Минобороны России в городе Ахтубинск, Астраханской области. По правому борту его сопровождали шесть истребителей пятого поколения. После приземления Путин посетил центр, где ему показали истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой, новейшие беспилотные летательные аппараты, а также радиолокационные и зенитно-ракетные комплексы.

Сообщается, что после осмотра боевой техники Президент также пообщался с лётчиками тех шести Су-57.

Известно, что Путина в поездке сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие высокопоставленные лица. В Ахтубинске Президент провёл совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса.