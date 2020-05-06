Самолёт российского производства назвали одной из причин превосходства Китая над ВВС США

К такому выводу пришли авторы издания Military Watch. Перевод их материала приводит «Российская газета». Отмечается, что преимущество военно-воздушных сил Китая над ВВС США достигается также за счёт использования и своего самолёта — Chengdu J-20.

Авторы текста считают, что китайская армия продолжает использовать российские истребители потому, что страна не верила в потенциал J-20. Да и Су-35 дешевле в эксплуатации, может нести больше полезной нагрузки в плане вооружения и отличается хорошей манёвренностью.

Журналисты напомнили, что на российском самолёте можно применять и ракеты класса «воздух-воздух», и крылатые ракеты. Именно совместное использование Су-35 и Chengdu J-20 делает китайский воздушный флот универсальнее, чем американский.