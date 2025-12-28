Самолёт Ту-214 с российским оборудованием получил сертификат

Самолёт получил так называемое «свидетельство об одобрении главного изменения» от Росавиации. Это означает, что все новые системы, включая важнейшие системы безопасности, прошли испытания и соответствуют всем требованиям.

Инженеры создали передовой комплекс бортового оборудования и уникальные системы безопасности, например, для предупреждения столкновений в воздухе. Раньше подобные системы в мире производила только одна компания. Теперь есть свои, отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Теперь самолёт готов к серийному производству. Планируется, что к концу 2027 года завод в Казани сможет выпускать до 20 таких лайнеров в год.