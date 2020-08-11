Самолёты Boeing 747 до сих пор обновляют с помощью дискет

3,5-дюймовые дискеты используются в самолётах Boeing 747-400 для загрузки критических навигационных баз данных. Что любопытно, эти базы данных должны обновляться каждые 28 дней. Есть специальный инженер, который выполняет эту задачу регулярно.

Стоит отметить, что специалисты получили доступ к самолёту 747 British Airways благодаря пандемии: авиакомпания решила списать свой флот из-за резкого падения количества путешествий.

Использование дискет хоть и может показаться архаичным, но практикуется нередко. Только в прошлом году американские военные отказались от 8-дюймовых дискет в системе ядерного вооружения США.