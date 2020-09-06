Наука и технологии
Сегодня 18:30
Самолёты НАТО имитируют ракетные удары по России
Об этом заявил Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что самолёты стран НАТО регулярно имитируют нанесение ракетных ударов по российской территории.
Об этом Шойгу рассказал в интервью телеканалу «Россия-24». Министр отметил, что раньше с той или иной частотой проходили разведывательные полёты авиации НАТО. Сейчас же начались «регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов».
Шойгу в связи с этим напомнил о недавнем полёте американских стратегических бомбардировщиков B52H над Балтикой. Речь идёт об инциденте, который случился 31 августа. Тогда Россия обнаружила три приближающиеся к госгранице РФ воздушные цели. Для их идентификации отправили три Су-27. Оказалось, что это B-52H Военно-воздушных сил (ВВС) США. Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики от границы.