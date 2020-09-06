Самолёты НАТО имитируют ракетные удары по России

Об этом Шойгу рассказал в интервью телеканалу «Россия-24». Министр отметил, что раньше с той или иной частотой проходили разведывательные полёты авиации НАТО. Сейчас же начались «регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов».

Шойгу в связи с этим напомнил о недавнем полёте американских стратегических бомбардировщиков B52H над Балтикой. Речь идёт об инциденте, который случился 31 августа. Тогда Россия обнаружила три приближающиеся к госгранице РФ воздушные цели. Для их идентификации отправили три Су-27. Оказалось, что это B-52H Военно-воздушных сил (ВВС) США. Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики от границы.