«Самолёты судного дня» России и США сравнили

Перевод испанского материала предоставили российские СМИ. Журналисты пишут, что, по сути, такие самолёты должны выполнять функцию летающего бункера, который обезопасит президента. Такие машины должны быть устойчивы к электромагнитным импульсам, возникающим из-за ядерного взрыва.

В России «самолёт судного дня» — это Ил-80. Испанские авторы обратили внимание, что у самолёта нет иллюминаторов, есть своеобразный «горб» в верхней части — предназначен для антенн спутниковой связи. Есть и ещё одна антенна снизу — для связи с подлодками.

В США применяется модифицированная версия Boeing 747-200 — E-4. Этот самолёт старше Ил-80. У него тоже есть комплекс спутниковой связи для управления наземными войсками и флотом. Самолёт имеет три жилых уровня и несколько залов. Может находиться в воздухе около недели.