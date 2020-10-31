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«Самолёты судного дня» России и США сравнили

Ил-80 и E-4
Испанское издание El Español сравнило «Самолёты судного дня» России и США». Так называют воздушные пункты управления войсками.

Перевод испанского материала предоставили российские СМИ. Журналисты пишут, что, по сути, такие самолёты должны выполнять функцию летающего бункера, который обезопасит президента. Такие машины должны быть устойчивы к электромагнитным импульсам, возникающим из-за ядерного взрыва.

В России «самолёт судного дня» — это Ил-80. Испанские авторы обратили внимание, что у самолёта нет иллюминаторов, есть своеобразный «горб» в верхней части — предназначен для антенн спутниковой связи. Есть и ещё одна антенна снизу — для связи с подлодками.

В США применяется модифицированная версия Boeing 747-200 — E-4. Этот самолёт старше Ил-80. У него тоже есть комплекс спутниковой связи для управления наземными войсками и флотом. Самолёт имеет три жилых уровня и несколько залов. Может находиться в воздухе около недели.