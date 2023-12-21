Самоуправляемые автомобили Waymo водят лучше людей: новое исследование

Согласно исследованию, автомобили Waymo попали в значительно меньшее количество аварий с травмами и материальным ущербом, чем автомобили, управляемые человеком. В среднем на 1 миллион миль пробега приходится 5,55 ДТП с участием человека, в то время как показатель роботов Waymo составляет всего 0,6 ДТП на 1 миллион миль. Общий показатель аварийности у Waymo в 6,7 раза ниже — 0,41 происшествия на 1 миллион миль, в то время как у человека этот показатель составляет 2,78 на миллион.

Хотя в отчете признаются различия в контрольных показателях в разных местах и возможные несоответствия в отчетности, он подчеркивает значительные преимущества автономного вождения с точки зрения безопасности.