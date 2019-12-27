Samsung анонсировала «искусственного человека»

Но ничего общего с голосовым помощником это якобы иметь не будет. «Neon — это не о Bixby», — уверяет компания в своём Twitter-аккаунте. В другом твите она туманно намекает: «Neon = artificial human».

Сообщается, что над Neon работает внутренняя лаборатория Samsung STAR Labs. СМИ предполагают, что искусственный интеллект в продукте будет управлять виртуальным человеком с эмоциями.