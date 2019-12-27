Наука и технологии
Сегодня 19:41
Samsung анонсировала «искусственного человека»
Тот самый Neon
Недавно Samsung опубликовала серию изображений, намекающих на выход некоего нового продукта. Он получит название Neon и должен быть связан с технологиями искусственного интеллекта. Все подробности о проекте компания пообещала рассказать на выставке CES 2020. А сейчас продолжает разогревать интерес к устройству в посвящённых ему соцсетях. Один из постов, например, гласит, что Neon — это искусственный человек.
Но ничего общего с голосовым помощником это якобы иметь не будет. «Neon — это не о Bixby», — уверяет компания в своём Twitter-аккаунте. В другом твите она туманно намекает: «Neon = artificial human».
Сообщается, что над Neon работает внутренняя лаборатория Samsung STAR Labs. СМИ предполагают, что искусственный интеллект в продукте будет управлять виртуальным человеком с эмоциями.