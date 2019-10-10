Samsung анонсировала революцию в индустрии дисплеев

На встрече также стало известно, что Samsung Display инвестирует почти $11 млрд в разработку и производство дисплеев нового поколения. Делается это во многом для того, чтобы конкурировать с китайскими компаниями.

Благодаря инвестициям, Samsung сможет создать совершенно новые типы экранов. Может быть, компания реализует многочисленные патенты, в которых были описаны дисплеи-рулоны и растягивающиеся панели.

В разработки Samsung также инвестирует правительство Южной Кореи — почти $330 млн. Кроме того, компания объявила о планах построить новые линии производства дисплеев на квантовых точках. Заработают они в 2021 году. Первое время будут производиться до 30 000 панелей размером более 65 дюймов.