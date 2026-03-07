Samsung анонсировала умные очки с камерой и подключением к смартфону

Опубликовано 07 марта 2026, 12:431 мин.
Samsung анонсировала умные очки с камерой и подключением к смартфонуУстройство будет работать с ИИ
На выставке MWC в Барселоне вице-президент Samsung Джей Ким впервые раскрыл детали готовящихся смарт-очков компании. Устройство получит камеру, расположенную на уровне глаз, и будет подключаться к смартфону — именно он возьмет на себя обработку данных.
По словам Кима, важно, чтобы искусственный интеллект (ИИ) понимал, куда направлен взгляд владельца, и мог передавать полезную информацию на телефон. Наличие собственного дисплея в очках не подтверждено, но при необходимости изображение можно вывести на другие устройства Samsung.
Разработка ведется с 2023 года совместно с Qualcomm и Google. Первым продуктом партнерства стал шлем Galaxy XR, а теперь компании нацелены на более массовый форм-фактор. Глава Qualcomm Кристиано Амон подтвердил, что очки выйдут в 2026 году. Он сравнил их с ранними смартфонами: сначала приложений мало, но со временем появятся тысячи ИИ-агентов, способных самостоятельно бронировать отели или вызывать такси.