Samsung даст $10 тысяч за идею необычного дизайна

Конкурс приурочен к десятилетию линейки Galaxy. Его призовой фонд составляет $40 тысяч. Участвовать в Mobile Design Competition могут дизайнеры, студии и студенты креативных направлений университетов. Заявки можно отправить до 4 августа.

Конкурсные работы принимаются по двум категориям: продуктовый и графический дизайн. Для первой категории нужно представить идеи новых аксессуаров для смартфонов, планшетов и носимых устройств Galaxy. Для второй — идеи, касающиеся фоновой графики и использующие «новые революционные элементы, в том числе интерактивные технологии и контекстуальный анализ».

Участникам конкурса с продуктовыми идеями нужно представить описание концепции, информацию о технических характеристиках продукта, о его целевой аудитории, а также иллюстрации использования. Идеи для графического дизайна нужно отправить в виде изображения, видео или файла APK. Также необходимы иллюстрации дизайна на различных устройствах Galaxy с описанием.

Победители в каждой категории получат $10 тысяч и приглашение на конференцию разработчиков Samsung Developer Conference. Остальную часть призовую фонда распределят между участниками, которые займут второе и третье места.