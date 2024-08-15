Samsung Electronics столкнулась с забастовкой: профсоюз требует больше денег

Ли Хен Кук, вице-президент NSEU, подчеркнул стратегический характер забастовки в прямой трансляции на YouTube, заявив, что ее цель — оказать значительное давление на компанию. NSEU, представляющий 36 500 членов, или около 30% южнокорейского персонала Samsung, ожидает, что время проведения забастовки, совпадающее с национальным праздником, приведет к максимальному нарушению работы производственных линий.

В ответ Samsung объявила о своем намерении не допускать никаких остановок производства. Компания также подтвердила свою готовность возобновить переговоры с профсоюзом.

Ранее, в июле, профсоюз NSEU объявил бессрочную забастовку, но в начале августа временно приостановил ее на время переговоров. Хотя Samsung сообщила, что забастовка не повлияла на производство, профсоюз планирует продолжать периодические забастовки, чтобы добиться улучшения компенсаций и льгот.