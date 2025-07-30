Samsung Galaxy S26 Ultra получит процессор Snapdragon 8 Elite 2

Найденный файл прошивки на сервере Samsung говорит о том, что компания уже разрабатывает программное обеспечение для новой серии S26. В прошивке отмечен код PMK8850 — это, скорее всего, обозначение нового топового чипа Qualcomm. Для сравнения, Galaxy S25 Ultra работает на Snapdragon 8 Elite, в прошивке которого указан код 8750.

Однако не все модели Galaxy S26 получат процессоры Qualcomm. Обычная версия S26 и модель S26+ скорее всего будут оснащены фирменным чипом Samsung Exynos 2600. Кроме того, есть информация, что Samsung нашла способ улучшить охлаждение процессора, чтобы он работал стабильнее.