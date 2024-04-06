Samsung готовит более бюджетные часы Galaxy Watch FE

Утечка номеров моделей намекает на глобальный запуск «Galaxy Watch FE», потенциально включающий США и Корею. Хотя подробностей пока мало, предположения говорят о том, что это может быть обновление Galaxy Watch 4 с существующим чипсетом Exynos W920 и знакомым дизайном.

Более важная история заключается в том, что «Galaxy Watch FE» означает для стратегии Samsung в области смарт-часов. Ожидается, что в 2024 году Samsung предложит более широкий ассортимент, повторяя подход Apple:

Стандартные и спортивные модели Galaxy Watch 7

Премиальный вариант «Classic»

Вероятная версия «Pro» с более емким аккумулятором

Бюджетная модель «FE»

Это соответствует текущим предложениям Apple — Apple Watch Series 9, Ultra 2 и более доступной модели SE.

Стоимость нынешних Galaxy Watch 6 от Samsung составляет 299 долларов, что всего на 50 долларов дороже Apple Watch SE. Чтобы по-настоящему конкурировать по цене, модель Samsung «FE» в идеале должна быть ориентирована на более низкую цену, возможно, около $ 199.