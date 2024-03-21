Samsung готовится конкурировать с Nvidia. ИИ-чип Mach 1 выйдет в следующем году

В отличие от H100 или B-серии от Nvidia, чип Samsung представляет собой ASIC (application-specific integrated circuit), предназначенный для граничных вычислений. Это означает, что он оптимизирован для небольших устройств, которым требуется локальная обработка данных, а приоритетом является низкое энергопотребление и компактный размер.

Одним из ключевых отличий Mach 1, по словам Samsung (хотя подробностей пока мало), является способность значительно сократить потребность в памяти для задач вывода. Это может стать решающим фактором для пограничных приложений, где ресурсы ограничены.

Тестирование на FPGA завершено, и Samsung уже заканчивает разработку SoC. Производство ожидается к концу года, что позволит создать ИИ-систему на базе Mach 1 в начале 2025 года.

Хотя Mach 1 не нацелен на рынок высшего класса, он, скорее всего, будет конкурировать с другими решениями, ориентированными на выводы, такими как AWS Inferentia.