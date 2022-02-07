Samsung грозит первая за 50 лет забастовка рабочих

Сообщается, что после нескольких месяцев переговоров представители профсоюза подали жалобу в Национальную комиссию по трудовым отношениям Кореи при Министерстве труда страны. Теперь у Samsung есть десять дней для достижения соглашения. Если этого не случится, рабочие устроят забастовку и приостановят работу в нескольких подразделениях компании, выпускающих полупроводниковые компоненты и электронику.

Рабочие просили у руководства Samsung повышения зарплаты, компенсаций за COVID-19 и специальных условий отпуска. Южнокорейская компания в проекте соглашения в марте предложила повысить заработную плату на 7,5%, но исключила другие просьбы профсоюза.