Наука и технологии
Сегодня 15:02
Samsung и BMW готовят к выходу первый электромобиль с 5G
Массовое производство может начаться в 2021 году
На выставке CES 2020 BMW объявила, что сотрудничает с Samsung для создания электрического автомобиля класса SUV с поддержкой 5G. Данная модель станет первой такой в своём сегменте.
Ожидается, что массовое производство новинки начнётся в 2021 году. 5G-совместимый автомобиль будет иметь встроенную SIM-карту, что избавит владельца от необходимости приобретать смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Соответствующие компоненты будут внедрены в электрооборудование машины. Это, конечно, потребует от компаний значительных затрат, но они надеются окупить их посредством продажи цифровых сервисов.
Сообщается, что владельцы таких электромобилей смогут играть в них в игры, смотреть фильмы в 4K и контент в VR. Доступ к сервисам может быть реализован по подписке.