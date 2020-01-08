Samsung и BMW готовят к выходу первый электромобиль с 5G

Ожидается, что массовое производство новинки начнётся в 2021 году. 5G-совместимый автомобиль будет иметь встроенную SIM-карту, что избавит владельца от необходимости приобретать смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Соответствующие компоненты будут внедрены в электрооборудование машины. Это, конечно, потребует от компаний значительных затрат, но они надеются окупить их посредством продажи цифровых сервисов.

Сообщается, что владельцы таких электромобилей смогут играть в них в игры, смотреть фильмы в 4K и контент в VR. Доступ к сервисам может быть реализован по подписке.