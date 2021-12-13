Samsung и IBM заявили о прорыве в разработке чипов

Актуальные методы подразумевают горизонтальное размещение транзисторов, а новая технология IBM и Samsung допускает их вертикальное расположение. Ток тоже будет проходить вертикально. Это позволит обойти ограничения производительности по закону Мура или поможет сохранить энергию за счёт более низкого энергопотребления.

Новая технология называется VTFET (Vertical Transport Field Effect Transistors). Ожидается, что она обеспечит вдвое большую производительность или повышение энергоэффективности на 85% по сравнению с микросхемами FinFET.

IBM и Samsung не объявили, когда мы сможем увидеть VTFET в коммерческих продуктах.