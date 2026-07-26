Наука и технологии
Опубликовано 26 июля 2026, 18:58
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Samsung и SK Group заключили соглашения в сфере ИИ на $950 млрд

Компании расширяют производство чипов для ИИ
Южная Корея объявила о новых соглашениях в области искусственного интеллекта (ИИ) с участием Samsung Electronics, SK Group и американских технологических компаний. Общий объем договоренностей оценивается в $950 млрд на фоне роста спроса на вычислительные мощности и передовые чипы для ИИ.
Samsung и SK Group заключили соглашения в сфере ИИ на $950 млрд

© Ferra.ru

SK Group заключила соглашения на сумму $ 750 млрд, включая партнерство SK Hynix с Nvidia более чем на $500 млрд. Компании планируют развивать производство памяти следующего поколения и создавать крупные ИИ-центры обработки данных.

Samsung Electronics подписала меморандум с Broadcom о сотрудничестве объемом до $200 млрд. Он включает разработку чипов памяти, услуги контрактного производства и передовые технологии упаковки.

В рамках отдельного проекта SK Telecom построит дата-центр мощностью 2 ГВт с использованием чипов Vera Rubin и памяти SK Hynix HBM4. Его запуск запланирован на 2027 год.

Samsung также будет участвовать в создании нового ИИ-ускорителя Broadcom с применением технологии HBM и предоставит производственные решения по техпроцессу менее 2-нм и передовой упаковке.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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