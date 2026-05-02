Samsung и SK Hynix предупредили о глобальном дефиците чипов памяти

На квартальной отчетности Samsung сообщила, что уровень выполнения заказов упал до рекордно низкого значения. Руководство отметило, что свободных мощностей не хватает, а готовые объемы для выпуска новейшей памяти HBM4 уже полностью забронированы. При этом клиенты, опасаясь нехватки, начали бронировать места под производство на 2027 год.

Ажиотажный спрос на чипы для ИИ принес компаниям рекордную прибыль. Выручка Samsung выросла на 69% до 133,9 трлн вон, операционная прибыль взлетела почти в восемь раз. У SK Hynix доход увеличился почти вдвое до 52,6 трлн вон.