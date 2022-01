Samsung использует стратегию «тигра», чтобы побить Apple

40 топ-менеджеров Samsung встретились в Лас-Вегасе перед выставкой CES 2022, чтобы обсудить стратегию в отношении смартфонов в этом году. Их план называется Tiger. На самом деле это аббревиатура. Она расшифровывается как ряд фраз: «True number one in all categories», «Improve flagship market share», «Gap between Apple», «Expanding», «Record year». Перевести это можно как: «По-настоящему номер один во всех категориях», «Увеличение доли флагманского рынка», «Сокращение разрыва с Apple», «Расширение» ассортимента продукции, «Рекордный год».

Кроме того, один из представителей Samsung заявил, что компания хочет перейти от роли производителя смартфонов к компании, производящей интеллектуальные устройства.