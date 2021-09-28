Samsung изобрела часы с солнечной батареей

Умные часы имеют относительное небольшие размеры, а значит в них нельзя встроить относительно большую батарею. Кроме того, у подобных устройств появляется всё больше и больше функций, которые требуют энергии. Так, модель Galaxy Watch 4 может проработать на одном заряде от 24 до 48 часов. А хотелось бы больше.

Samsung предложила возможное решение в своём патенте. Компания разрабатывает ремешок для часов с солнечной батареей. Это позволит часам постоянно подпитываться (конечно, если погода — солнечная).

Пока неясно, действительно ли такая технология появится в предполагаемых Galaxy Watch 5.