Samsung изобрела двусторонний сканер отпечатков пальцев для смартфонов

Патент описывает сканер отпечатков пальцев, расположенный таким образом, что его можно использовать как через передний экран, так и с внутренней стороны гибкого смартфона. Между сенсорами в такой конструкции размещается небольшая печатная плата которая, в свою очередь, подключается к основной печатной плате.

В итоге технология позволяет производить биометрическую аутентификацию как в разложенном, так и в сложенном положении смартфона.

Samsung пришла к такому изобретению, так как на гибком экране с большей вероятностью появляются складки при нажатии на него. Двусторонний сканер отпечатков пальцев должен снизить воздействие только на одну часть экрана.