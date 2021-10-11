Samsung изобрела двусторонний сканер отпечатков пальцев для смартфонов

Наука и технологии
Сегодня в 14:40
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Samsung изобрела двусторонний сканер отпечатков пальцев для смартфоновДля складных моделей
В сети опубликовали новый патент, из которого следует, что Samsung может оснастить будущий Galaxy Z Fold4 необычным подэкранным сканером отпечатков пальцев. Он будет доступен для использования как с внешней стороны, так и с внутренней.
Патент описывает сканер отпечатков пальцев, расположенный таким образом, что его можно использовать как через передний экран, так и с внутренней стороны гибкого смартфона. Между сенсорами в такой конструкции размещается небольшая печатная плата которая, в свою очередь, подключается к основной печатной плате.
В итоге технология позволяет производить биометрическую аутентификацию как в разложенном, так и в сложенном положении смартфона.
Samsung пришла к такому изобретению, так как на гибком экране с большей вероятностью появляются складки при нажатии на него. Двусторонний сканер отпечатков пальцев должен снизить воздействие только на одну часть экрана.