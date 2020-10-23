Наука и технологии
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Samsung изобрела новый дисплей с разрешающей способностью в 22 раза выше, чем у iPhone 12
Сможет показывать сверхчёткое изображение
Специалисты исследовательского института Samsung (SAIT) совместно с коллегами из Стэнфордского университета создали новый OLED дисплей с разрешающей способностью 10 000 пикселей на дюйм (ppi). Это почти в 22 раза больше, чем у недавно выпущенного iPhone 12 (460 ppi).
Дисплей с такой плотностью пикселей смогут обеспечивать картинку с потрясающей чёткостью деталей. Кроме того, они будут ярче и смогут лучше передавать цвета, чем существующие экраны. Ещё одно преимущество — лёгкость и сниженная стоимость производства.
Новые OLED-панели специалисты назвали мотофотонными. Они изготавливаются на базовом отражающем слое из металла с наноразмерным рельефом. Такая поверхность позволяет получать цвета за счёт резонанса.
Новые дисплеи могут использоваться в телевизорах, смартфонах и очках виртуальной реальности.