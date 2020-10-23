Samsung изобрела новый дисплей с разрешающей способностью в 22 раза выше, чем у iPhone 12

Дисплей с такой плотностью пикселей смогут обеспечивать картинку с потрясающей чёткостью деталей. Кроме того, они будут ярче и смогут лучше передавать цвета, чем существующие экраны. Ещё одно преимущество — лёгкость и сниженная стоимость производства.

Новые OLED-панели специалисты назвали мотофотонными. Они изготавливаются на базовом отражающем слое из металла с наноразмерным рельефом. Такая поверхность позволяет получать цвета за счёт резонанса.

Новые дисплеи могут использоваться в телевизорах, смартфонах и очках виртуальной реальности.