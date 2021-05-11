Samsung изобрела оперативную память нового типа

Samsung рассказала, что новый модуль памяти основан на чипах DDR5. Внешне он представляет собой картридж, который устанавливается в разъём PCI Express 5.0 на материнской плате.

Помимо CXL Samsung добавила в модуль разработки, относящиеся к контроллеру и программному обеспечению. Благодаря этому процессоры или графические процессоры смогут использовать новинку в качестве основной памяти.

К сожалению, параметры модуля Samsung не сообщается.

Отмечается, что оперативную память уже проверили в работе с процессорами Intel Xeon Scalable третьего поколения.