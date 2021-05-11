Наука и технологии
Сегодня в 14:35
Samsung изобрела оперативную память нового типа
С интерфейсом CXL
Samsung изобрела оперативную память нового типа, которая использует интерфейс Compute Express Link (CXL). Она предназначена для использования в дата-центрах. Новые модули позволят увеличить объём доступной оперативной памяти до нескольких терабайтов увеличить пропускную способность.
Samsung рассказала, что новый модуль памяти основан на чипах DDR5. Внешне он представляет собой картридж, который устанавливается в разъём PCI Express 5.0 на материнской плате.
Помимо CXL Samsung добавила в модуль разработки, относящиеся к контроллеру и программному обеспечению. Благодаря этому процессоры или графические процессоры смогут использовать новинку в качестве основной памяти.
К сожалению, параметры модуля Samsung не сообщается.
Отмечается, что оперативную память уже проверили в работе с процессорами Intel Xeon Scalable третьего поколения.