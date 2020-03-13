Наука и технологии
Сегодня 20:09
Samsung изобрела продвинутый геймпад для смартфонов
У него есть свои вентиляторы и аккумулятор
Samsung изобрела продвинутый геймпад для смартфонов. Об этом свидетельствует очередной патент, опубликованный в сети.
На патентную документацию обратил внимание сайт LetsGoDigital. По рисункам из патента видно, что геймпад имеет триггеры, аналоговые стики, D-пад. Однако при этом он ещё и оснащён собственными вентиляторами, микрофоном и аккумулятором.
Кроме того, геймпад может поставляться с адаптером, который позволит использовать его со смартфонами различных размеров. Также сообщается, что устройство имеет функцию вибрации.
По рисункам можно сделать вывод, что смартфон будет помещаться в геймпад сверху. Кстати, да, устройство предназначено для аппаратов Galaxy (но не для Galaxy Fold и Galaxy Z Flip очевидно).
Выпустит ли Samsung такой геймпад, пока неясно.