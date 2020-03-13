Samsung изобрела продвинутый геймпад для смартфонов

На патентную документацию обратил внимание сайт LetsGoDigital. По рисункам из патента видно, что геймпад имеет триггеры, аналоговые стики, D-пад. Однако при этом он ещё и оснащён собственными вентиляторами, микрофоном и аккумулятором.

Кроме того, геймпад может поставляться с адаптером, который позволит использовать его со смартфонами различных размеров. Также сообщается, что устройство имеет функцию вибрации.

По рисункам можно сделать вывод, что смартфон будет помещаться в геймпад сверху. Кстати, да, устройство предназначено для аппаратов Galaxy (но не для Galaxy Fold и Galaxy Z Flip очевидно).

Выпустит ли Samsung такой геймпад, пока неясно.