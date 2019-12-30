Наука и технологии
Сегодня 18:36
Samsung изобрела смартфон с растягивающимся экраном
Почти «два в одном»
Samsung получила очередной патент с описанием необычного смартфона, дисплей которого может растягиваться. Таким образом значение диагонали экрана устройства становится вариативным.
Аппарат имеет два режима работы — открытый и закрытый. В закрытом виде девайс выглядит, как самый обычный смартфон, а вот в открытом он трансформируется в устройство с большим экраном, на котором удобно, например, смотреть фильмы.
Изменение размера дисплея становится возможным благодаря подвижной задней пластине. Устройство также имеет сенсор, способный распознавать изменения в состоянии дисплея, чтобы высчитывать степень увеличения или уменьшения размера экрана.
Такой смартфон очевидно дал был Samsung конкурентное преимущество, но, как всегда в случае с патентами, неясно, будет ли он воплощён в жизнь.