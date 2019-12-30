Samsung изобрела смартфон с растягивающимся экраном

Аппарат имеет два режима работы — открытый и закрытый. В закрытом виде девайс выглядит, как самый обычный смартфон, а вот в открытом он трансформируется в устройство с большим экраном, на котором удобно, например, смотреть фильмы.

Изменение размера дисплея становится возможным благодаря подвижной задней пластине. Устройство также имеет сенсор, способный распознавать изменения в состоянии дисплея, чтобы высчитывать степень увеличения или уменьшения размера экрана.

Такой смартфон очевидно дал был Samsung конкурентное преимущество, но, как всегда в случае с патентами, неясно, будет ли он воплощён в жизнь.