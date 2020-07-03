Samsung изобрела убивающие коронавирус чехлы для смартфонов

Сообщается, что Samsung зарегистрировала товарный знак Antimicrobial Coating. Несмотря на то, что в названии употребляется слово «антимикробный», покрытие, как утверждается, будет эффективно и против коронавируса. Учёные рассказывали, что SARS-CoV-2 способен какое-то время жить на различных поверхностях. Через них он может передаваться от человека человеку. Именно с таким путём передачи будут бороться будущие чехлы Samsung. Специальное покрытие должно уничтожать вирус.

Издание Gizmochina пишет, что Samsung подала заявку на регистрацию Antimicrobial Coating в нескольких странах. Есть ли Россия в этом списке, пока неизвестно.