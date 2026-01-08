Samsung изучила инцидент, когда у их умное кольцо разбухло прямо на пальце блогера

По итогам проверки Samsung заявила, что проблема была связана не с аккумулятором. Как показало расследование, в кольце появилась трещина во внутреннем корпусе, что и привело к деформации устройства. К такому же выводу пришла и независимая экспертная организация, привлечённая к проверке.

При этом установить точную причину появления трещины во внутренней конструкции не удалось. Несмотря на это, Samsung уверяет, что инцидент носит «единичный характер».