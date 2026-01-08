Samsung изучила инцидент, когда у их умное кольцо разбухло прямо на пальце блогера

Samsung изучила инцидент, когда у их умное кольцо разбухло прямо на пальце блогераGalaxy Ring
Он рассказывал, что во время ожидания посадки на рейс кольцо внезапно начало увеличиваться в размере прямо на пальце. Из-за сильного отёка он не смог снять устройство. Вскоре он почувствовал боль. После его доставили в больницу. Врачи помогли снять кольцо. Опубликованные позже фотографии выглядели так, словно у кольца взбухла батарея.
По итогам проверки Samsung заявила, что проблема была связана не с аккумулятором. Как показало расследование, в кольце появилась трещина во внутреннем корпусе, что и привело к деформации устройства. К такому же выводу пришла и независимая экспертная организация, привлечённая к проверке.
При этом установить точную причину появления трещины во внутренней конструкции не удалось. Несмотря на это, Samsung уверяет, что инцидент носит «единичный характер».