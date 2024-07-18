Samsung купил британский ИИ-стартап Oxford Semantic Technologies

ИИ-стартап Oxford Semantic Technologies специализируется на технологии сетях знаний — более совершенном способе хранения сложной информации в сети, — говорится в заявлении Samsung. В компании добавили, что ожидают использовать эту технологию не только в мобильных устройствах.

Планируется применить эту технологию и в широком спектре продуктов, включая телевизоры и бытовую технику, в будущем.

Стоимость сделки Samsung не разглашает.

Ранее стало известно, что Samsung готовится обновить своего виртуального помощника Bixby с помощью ИИ.