Samsung купил британский ИИ-стартап Oxford Semantic Technologies

Опубликовано 18 июля 2024, 22:31
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Samsung купил британский ИИ-стартап Oxford Semantic TechnologiesОн специализируется на совершенном способе хранения сложной информации в сети
Samsung Electronics приобрел британский стартап Oxford Semantic Technologies, разрабатывающий передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявили в южнокорейской технологической компании, на фоне растущего спроса на высокотехнологичные чипы, используемые в аппаратном обеспечении с искусственным интеллектом.
ИИ-стартап Oxford Semantic Technologies специализируется на технологии сетях знаний — более совершенном способе хранения сложной информации в сети, — говорится в заявлении Samsung. В компании добавили, что ожидают использовать эту технологию не только в мобильных устройствах.
Планируется применить эту технологию и в широком спектре продуктов, включая телевизоры и бытовую технику, в будущем.
Стоимость сделки Samsung не разглашает.
Ранее стало известно, что Samsung готовится обновить своего виртуального помощника Bixby с помощью ИИ.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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