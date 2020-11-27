Samsung может выпустить складывающиеся втрое смартфоны и экраны-рулоны

Пока Samsung говорит о таких устройствах, как о концептуальных аппаратах. Неясно, будет ли южнокорейский гигант выпускать их на рынок.

Издание Gizmochina отмечает, что ранее Samsung уже запатентовала смартфон Galaxy со складывающимся три раза дисплеем — в форме буквы «Z». Поэтому есть вероятность, что компания действительно работает над таким устройством.

Другой аппарат может представлять собой устройство с цилиндрическим корпусом, в котором спрятан гибкий дисплей. Его можно вытянуть из корпуса и получить полноценный экран. Судя по изображениям, которыми поделилась Samsung, продукт будет предназначен, скорее, для профессионалов, нуждающихся в удобном для переноски устройстве с большим дисплеем.