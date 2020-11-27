Наука и технологии
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Samsung может выпустить складывающиеся втрое смартфоны и экраны-рулоны
Это будут девайсы для профессионалов
Samsung намекнула на то, что может выпустить в будущем новые необычные устройства. Это могут быть складывающиеся втрое смартфоны и девайсы с экранами-рулонами.
Пока Samsung говорит о таких устройствах, как о концептуальных аппаратах. Неясно, будет ли южнокорейский гигант выпускать их на рынок.
Издание Gizmochina отмечает, что ранее Samsung уже запатентовала смартфон Galaxy со складывающимся три раза дисплеем — в форме буквы «Z». Поэтому есть вероятность, что компания действительно работает над таким устройством.
Другой аппарат может представлять собой устройство с цилиндрическим корпусом, в котором спрятан гибкий дисплей. Его можно вытянуть из корпуса и получить полноценный экран. Судя по изображениям, которыми поделилась Samsung, продукт будет предназначен, скорее, для профессионалов, нуждающихся в удобном для переноски устройстве с большим дисплеем.
Samsung