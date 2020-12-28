Samsung может выпустить смартфон Galaxy S с невидимой селфи-камерой

Патент описывает устройство с фронтальной камерой, которая совсем не видна, когда не используется. Конструкция здесь применяется довольно сложная. Компания пыталась добиться того, чтобы в определённых частях, где располагается датчик изображения, экран был прозрачным. При этом у смартфона должен быть дополнительный дисплей, помещённый прямо под этой прозрачной частью и покрывающий камеру. Он должен «скрывать» датчик, когда тот не используется. Таким образом решаются вопросы с качеством изображения, получаемым сенсором, и визуальной составляющей.

Журналисты предполагают, что новая технология Samsung может быть внедрена в будущие флагманские смартфоны, например, Galaxy S22.