Samsung начала помогать донорам крови с помощью шлема виртуальной реальности

Управление происходит только с помощью движения глаз. Человек смотрит на нужное место, и там «вырастает» виртуальный цветок. Всё это длится 3−5 минут. Музыку для сеанса написали вместе с Чикагским симфоническим оркестром.

Проект создан совместно с медицинской компанией Abbott и Красным Крестом Южной Кореи.

После испытаний в Корее компания планирует провести такие же акции в других странах.