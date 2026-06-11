Samsung начала помогать донорам крови с помощью шлема виртуальной реальности

Опубликовано 11 июня 2026, 13:221 мин.
Samsung начала помогать донорам крови с помощью шлема виртуальной реальностиРасслабиться
Samsung объявила, мол, теперь доноры крови в Южной Корее могут использовать шлем виртуальной реальности Galaxy XR, чтобы «отвлечься и успокоиться во время процедуры». Продемонстрировали систему сотрудники компании. Они, сдавая кровь, надевали шлем и попадали в виртуальный сад в японском стиле с приятной музыкой.
© Samsung
Управление происходит только с помощью движения глаз. Человек смотрит на нужное место, и там «вырастает» виртуальный цветок. Всё это длится 3−5 минут. Музыку для сеанса написали вместе с Чикагским симфоническим оркестром.
Проект создан совместно с медицинской компанией Abbott и Красным Крестом Южной Кореи.
После испытаний в Корее компания планирует провести такие же акции в других странах.
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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