Samsung начала поставки образцов памяти HBM4E

Поставки стартовали через три месяца после начала рассылки образцов HBM4. Это часть стратегии Samsung по восстановлению позиций на рынке HBM, где компания уступила лидерство SK Hynix и Micron. Клиентами Samsung остаются AMD, Nvidia и Google.

Акции Samsung выросли на 6,5% после того, как Anthropic назвал Samsung стратегическим партнером в области чипов. Аналитики отмечают, что успешная квалификация HBM4E может изменить расстановку сил на рынке: сейчас у SK Hynix 57% доли, у Samsung 22%, у Micron 21%. Также Samsung может выиграть в контрактном производстве из-за загруженности мощностей TSMC.