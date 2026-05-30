Опубликовано 30 мая 2026, 07:07
Samsung начала поставки образцов памяти HBM4E

Новый чип быстрее предыдущего поколения
Samsung Electronics сообщила о начале поставок образцов новейших чипов высокопроизводительной памяти HBM4E. Речь идет о 12-слойной версии, которая более чем на 20% быстрее предыдущего поколения HBM4. В чипе используется техпроцесс 1c DRAM (шестое поколение, 10-нм класс) и логическая базовая пластина по 4-нм технологии.
Поставки стартовали через три месяца после начала рассылки образцов HBM4. Это часть стратегии Samsung по восстановлению позиций на рынке HBM, где компания уступила лидерство SK Hynix и Micron. Клиентами Samsung остаются AMD, Nvidia и Google.

Акции Samsung выросли на 6,5% после того, как Anthropic назвал Samsung стратегическим партнером в области чипов. Аналитики отмечают, что успешная квалификация HBM4E может изменить расстановку сил на рынке: сейчас у SK Hynix 57% доли, у Samsung 22%, у Micron 21%. Также Samsung может выиграть в контрактном производстве из-за загруженности мощностей TSMC.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
