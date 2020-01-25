Наука и технологии
Сегодня 11:25
Samsung начала стремительно терять лидерство на важных рынках
Уже даже не второе место, а третье
Недавно Samsung сменила главу мобильного подразделения компании, во многом из-за того, что оказалась в уязвимом положении на мировом рынке смартфонов. Так в третьем квартале 2019 года компания имела 21-процентную долю, а Huawei уже 18-процентную. В некоторых же странах Samsung и вовсе начала терять позиции.
Речь идёт об Индии. В последнем квартале 2019 года Samsung потеряла долю на важном для себя рынке. Южнокорейская компания опустилась на третью позицию. Её обогнал китайский производитель Vivo, лидером же на рынке является Xiaomi с долей в 27%. У вышеупомянутого Vivo поставки смартфонов в Индии выросли на 76% в прошлом году. Благодаря ценовой политике компании удалось победить Samsung, отвоевав 21-процентную долю. У южнокорейцев же осталась 19-процентная доля.
Аналитики также указывают, что Индия теперь является вторым по величине поставок рынком смартфонов в мире.