Samsung начнёт продавать смартфоны турецкой сборки

Oppo зашла на турецкий рынок недавно и уже готова начать производство на двух предприятиях в Стамбуле и в северо-западном Коджаэли. Сообщается, что они начнут работу в следующем месяце. Компания будет осуществлять на этих предприятиях весь производственный процесс, а не только сборку.

Что касается Samsung, то она собралась нанять субподрядчика в Стамбуле, а не строить собственные производственные мощности. Южнокорейская компания, как и другие крупные конкуренты, старается расширить своё производство на другие страны, снижая зависимость от Китая. Samsung уже начала строить новую фабрику по изготовлению дисплеев в Индии.